Психолог Булгакова объяснила, как подготовить детей к визиту Деда Мороза

Резкое появление шумного персонажа с громким голосом может напугать маленьких детей, поэтому к приходу аниматоров нужно готовиться заранее. Об этом сообщила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Гуманитарного университета Екатерины Булгакова.
Она отметила, что визит сказочных героев может вызвать сильный эмоциональный отклик у малышей младше пяти лет, поэтому важно грамотно организовать праздник, учитывая индивидуальные особенности ребенка.
— Для того чтобы минимизировать отрицательные последствия и создать ощущение праздника, к такому визиту надо готовиться. Лучше согласовать его заранее и также заранее постараться заинтересовать в нем ребенка. Например, совместно с ним написать письмо-обращение к Дедушке Морозу, и пусть малыш придумает, какой подарок он хочет получить. Если ребенок высокочувствительный, то заранее предупредите актеров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише, — посоветовала специалист.
Оптимальное время визита Деда Мороза и Снегурочки — утром, пока ребенок бодрый и активный. Булгакова рекомендовала начать представление с взаимодействия артистов с родителями, позволяя малышу адаптироваться постепенно, сидя рядом с мамой или папой.
Психолог также подчеркнула важность предварительной подготовки и индивидуального подхода к каждому ребенку, чтобы визит сказочного героя стал радостным событием, а не источником стресса, сообщает News.ru.
Сладкие подарки — неотъемлемая часть праздника для детей перед Новым годом. Однако есть случаи, когда в мешки с конфетами попадают товары с истекшим сроком годности или с содержанием алкоголя. Чтобы избежать таких ситуаций, депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести ГОСТ на сладкие новогодние подарки.