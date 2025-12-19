Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦОДД предупредил о возможных ограничениях движения в центре Москвы в течение дня

Столичных автомобилистов предупредили о возможных локальных ограничениях движения в центре столицы в течение дня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник: РИА "Новости"

«По данным ЦОДД, на дорогах сейчас три балла. Сегодня в центре возможны локальные ограничения движения Для поездок в центр города сегодня используйте метро. А на автомобиле поездки планируйте после 20:00. Сэкономите время в пути», — говорится в материале.

Сейчас интенсивное движение наблюдается по направлению в центр на Ярославском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения движения на Садовом кольце от ул. Земляной Вал до Оружейного пер. и от ул. Валовая до Смоленского бульвара, на ТТК в районе ул. Сущевский Вал и от Кутузовского тоннеля до Новорижской эстакады, а также на вылетных магистралях по направлению в область.