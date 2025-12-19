ЦОДД предупредил о возможных ограничениях движения в центре Москвы в течение дня

В вечерний разъезд ожидаются затруднения движения на Садовом кольце от ул. Земляной Вал до Оружейного пер. и от ул. Валовая до Смоленского бульвара, на ТТК в районе ул. Сущевский Вал и от Кутузовского тоннеля до Новорижской эстакады, а также на вылетных магистралях по направлению в область.