Ефимов: осенью квартиры по реновации получили более 14 тыс. москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении увеличить темпы реализации программы реновации. Как ранее рассказал Владимир Ефимов, за более чем восемь лет в Северном административном округе было передано 57 современных жилых комплексов для заселения. В этом округе построено 60 жилых комплексов общей площадью свыше 860 тысяч квадратных метров, в которых спроектировано более 15 тысяч квартир с улучшенной отделкой. В настоящее время около 10,5 тысячи семей уже переехали или находятся в процессе переселения. В рамках программы реновации в САО предстоит переселить около 109 тысяч жителей из 515 домов.