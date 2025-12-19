Ефимов: осенью квартиры по реновации получили более 14 тыс. москвичей

С сентября по ноябрь более 14,1 тысячи москвичей из 12 административных округов оформили документы на равнозначное жилье в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Осенью договоры на квартиры по программе реновации заключили более 14,1 тысячи москвичей. Это на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторая половина года в целом оказалась более активной по оформлению документов на новое жилье, даже при условии, что пока рано подводить итоги декабря. В первом полугодии ключи от квартир получили около 18,5 тысячи москвичей, а во втором — уже почти 26,5 тысячи, что на 44 процента больше», — отметил Ефимов.
Город предоставляет участникам программы комфортные квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. Новостройки, по возможности, строятся рядом с расселяемыми домами, что помогает москвичам сохранить привычный образ жизни и легче адаптироваться после переезда. В Зеленограде и ТиНАО переселение осуществляется в пределах округов, а жилые комплексы возводятся в районах с развитой инфраструктурой.
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что октябрь стал наиболее успешным месяцем осени по числу заключенных договоров — около пяти тысяч человек получили новые квартиры. В сентябре документы оформили почти 4,8 тысячи горожан, а в ноябре — около 4,4 тысячи. Лидером по количеству заключенных договоров стал Северо-Восточный административный округ, где документы на новое жилье оформили около 2,6 тысячи человек.
На первых этажах новостроек открываются центры информирования для помощи горожанам в оформлении документов и консультировании по вопросам переезда. После заселения планируется открытие магазинов, кафе и других сервисов для жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении увеличить темпы реализации программы реновации. Как ранее рассказал Владимир Ефимов, за более чем восемь лет в Северном административном округе было передано 57 современных жилых комплексов для заселения. В этом округе построено 60 жилых комплексов общей площадью свыше 860 тысяч квадратных метров, в которых спроектировано более 15 тысяч квартир с улучшенной отделкой. В настоящее время около 10,5 тысячи семей уже переехали или находятся в процессе переселения. В рамках программы реновации в САО предстоит переселить около 109 тысяч жителей из 515 домов.