Эксперт Дроздова объяснила, как правильно копить без потери комфорта в жизни

Многие россияне часто задумывают о своем финансовом благополучии и способах экономии, но боятся откладывать деньги, чувствуя нестабильность. Как сформировать подушку безопасности и не рисковать, рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова.
Она подчеркнула, что финансовая стратегия заключается в дисциплине и сознательном управлении средствами. Чтобы эффективно копить, желательно регулярно откладывать определенный процент заработанных средств: оптимальная цифра, предложенная экспертом, составляет 10−20 процентов.
— Получите зарплату или доход от инвестиций, оплатите обязательные расходы, затем переведите эти 10−20 процентов на отдельный счет. Не ждите конца месяца, не надейтесь на «что-нибудь останется». Если 10−20 процентов кажутся большой суммой, то начните с 5 процентов. Главное — сделать это привычкой, — объяснила Дроздова.
Особое внимание финансист уделила снижению расходов. Среди советов — ограничение покупок через доставку еды, отмена подписки на неиспользуемые онлайн-сервисы и использование метода отложенной покупки («правило 24 часов»), позволяющего пересмотреть решение о приобретении товара спустя некоторое время.
Соблюдение этих рекомендаций позволит сформировать финансовую подушку без значительного снижения уровня комфорта, заключила эксперт в беседе с News.ru.
Средняя пенсия в России в прошлом году составила 20,8 тысячи рублей, а в феврале 2025 года она вырастет примерно до 25 тысяч рублей. Несмотря на существенную индексацию, этой суммы все еще может не хватать для комфортной жизни в старости. Экономист, финансовый эксперт, автор Telegram-канала PRO.деньги Анастасия Рюрик объяснила, как правильно копить на пенсию, чтобы не беспокоиться о будущем.