Эксперт Дроздова объяснила, как правильно копить без потери комфорта в жизни

Средняя пенсия в России в прошлом году составила 20,8 тысячи рублей, а в феврале 2025 года она вырастет примерно до 25 тысяч рублей. Несмотря на существенную индексацию, этой суммы все еще может не хватать для комфортной жизни в старости. Экономист, финансовый эксперт, автор Telegram-канала PRO.деньги Анастасия Рюрик объяснила, как правильно копить на пенсию, чтобы не беспокоиться о будущем.