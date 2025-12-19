Дополнительные «Сапсаны» Москва — Санкт-Петербург назначены 27−31 декабря

«В преддверии новогодних праздников работаем волшебниками и добавили “Сапсанов”, чтобы они доставили к семье, друзьям тех, кто не успел купить билет раньше. Дополнительные поезда будут отправляться ежедневно с 27 по 31 декабря: из Москвы в 11:40 (поезд “Сапсан” № 766), из Санкт-Петербурга в 11:00 (поезд “Сапсан” № 763)», — говорится в материале.