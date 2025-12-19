Волгоградские СМИ участвуют в большой пресс-конференции президента Путина

Журналисты из Волгоградской области прибыли на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Большой разговор главы государства со страной и представителями СМИ пройдет сегодня, 19 декабря 2025 года. От региона в мероприятии участвуют главный редактор телевидения Информационного агентства Волгограда Николай Коробов, главный редактор газеты «Призыв» из Михайловки Таиса Кудинова, директор редакции газеты «Волжская правда» Илья Орлов и директор «Урюпинск-медиа» Елена Пополитова.
Прямая линия и итоговая пресс-конференция проходят в совмещенном формате. Начало трансляции запланировано на 12.00 по московскому времени.