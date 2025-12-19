Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские СМИ участвуют в большой пресс-конференции президента Путина

Они уже приехали в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты из Волгоградской области прибыли на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Большой разговор главы государства со страной и представителями СМИ пройдет сегодня, 19 декабря 2025 года. От региона в мероприятии участвуют главный редактор телевидения Информационного агентства Волгограда Николай Коробов, главный редактор газеты «Призыв» из Михайловки Таиса Кудинова, директор редакции газеты «Волжская правда» Илья Орлов и директор «Урюпинск-медиа» Елена Пополитова.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция проходят в совмещенном формате. Начало трансляции запланировано на 12.00 по московскому времени.