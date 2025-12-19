Станция «Сокольники» БКЛ метро будет площадкой для регистрации брака в 2026 году

Отмечается, что в следующем году церемонии пройдут на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии с 2:00 до 4:00. В 2026 году для молодоженов доступны 10 дат. После регистрации пары могут сделать фотографии в поезде «Москва-2024». Подать заявление можно лично во дворце бракосочетания № 1. Также церемонии пройдут на Северном речном вокзале с 20:00 до 00:00 в теплое время года, когда здание закрывают для посетителей. После торжественной части молодожены могут подняться на крышу и провести фотосессию. Свадебный сезон на Северном речном вокзале откроют 15 мая. Кроме того, церемонии пройдут на станции БКЛ «Сокольники».