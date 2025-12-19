Станция «Сокольники» БКЛ метро будет площадкой для регистрации брака в 2026 году

«С 2021 года столичный транспорт участвует в проекте мэра Москвы Сергея Собянина “Новые адреса счастья”. В 2025 году на наших площадках провели почти 200 церемоний бракосочетания. Этот формат востребован, интерес москвичей к нему только растет. Поэтому в 2026 году продолжим поддерживать проект и создавать комфортные условия для тех, кто выбирает наши площадки для свадебных торжеств. В следующем году проект дополнят отдельной торжественной регистрацией брака на станции “Сокольники” БКЛ», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что в следующем году церемонии пройдут на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии с 2:00 до 4:00. В 2026 году для молодоженов доступны 10 дат. После регистрации пары могут сделать фотографии в поезде «Москва-2024». Подать заявление можно лично во дворце бракосочетания № 1. Также церемонии пройдут на Северном речном вокзале с 20:00 до 00:00 в теплое время года, когда здание закрывают для посетителей. После торжественной части молодожены могут подняться на крышу и провести фотосессию. Свадебный сезон на Северном речном вокзале откроют 15 мая. Кроме того, церемонии пройдут на станции БКЛ «Сокольники».
«Мы открыли прием заявлений на торжественную регистрацию брака на площадках столичного транспорта в 2026 году. Сейчас будущим молодоженам уже доступны станция метро “Маяковская” и Северный речной вокзал, а 1 марта к ним впервые присоединится станция БКЛ “Сокольники”. Всего для столичных пар будет открыто свыше 250 слотов. За пять лет на объектах транспорта Москвы было создано свыше 630 семей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.