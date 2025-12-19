В России изменятся названия профессий: это повлияет на пенсию и льготы

Депутат подчеркнул, что нововведения почувствует на себе любой сотрудник, даже далёкий от кадрового делопроизводства. Причина в том, что именно официальное название должности служит основой для получения ключевых льгот и гарантий. От корректной записи будет зависеть право на досрочный выход на пенсию, дополнительные выплаты за особые условия труда и предоставление добавочных дней отпуска.