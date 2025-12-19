В России изменятся названия профессий: это повлияет на пенсию и льготы

С 2026 года в России вступают в силу изменения, которые напрямую затронут каждого работника. Как сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин, в стране обновят общероссийский классификатор профессий и должностей.
Депутат подчеркнул, что нововведения почувствует на себе любой сотрудник, даже далёкий от кадрового делопроизводства. Причина в том, что именно официальное название должности служит основой для получения ключевых льгот и гарантий. От корректной записи будет зависеть право на досрочный выход на пенсию, дополнительные выплаты за особые условия труда и предоставление добавочных дней отпуска.
Говырин обратил внимание на распространённую проблему: когда работодатель использует в документах произвольное, не соответствующее классификатору название позиции. В такой ситуации при обращении человека за пенсией или оформлением положенных льгот почти неизбежно возникают споры и сложности.
Парламентарий рекомендовал каждому работнику хотя бы раз внимательно изучить свой трудовой договор и приказ о приёме на работу. Сформулированную там должность стоит сравнить с реальным перечнем выполняемых обязанностей. В случае обнаружения несоответствий, по словам Говырина, необходимо задать вопросы кадровой службе, чтобы избежать проблем в будущем.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что уровень безработицы в стране остается на исторически низком уровне — чуть выше 2%. Он отметил, что это создает дефицит кадров для предприятий и компаний, которые остро нуждаются в сотрудниках.
В предстоящем 2026 году планируется провести масштабную индексацию, которая затронет социальные выплаты, заработную плату и пенсии для отдельных категорий граждан. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
В Высшей школе экономики пришли к выводу, что удаленщики получают на треть больше офисных сотрудников. Однако основатель и генеральный директор SuperJob Алексей Захаров в эфире Радио «Комсомольская правда» отмечал, что если зарплата растет, это не всегда значит, что люди начинают стремительно богатеть.