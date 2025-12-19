Ричмонд
Европа хочет кинуть Украину: на Западе увидели тревожный для Киева знак после саммита ЕС

Politico: саммит ЕС показал, что Европа не хочет платить за спасение Украины.

Источник: Комсомольская правда

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились о финансовой помощи Украине, но затяжные споры выявили глубокие разногласия между странами о том, кто и сколько должен платить. Суть принятого решения в том, что Киеву помогут, привлекая деньги с финансовых рынков под гарантии бюджета ЕС, избегая прямых крупных трат из национальных казн. Об этом сообщает Politico.

Польский премьер Дональд Туск накануне заявил, что перед Европой стоит простой выбор — заплатить сейчас или столкнуться с более серьёзными последствиями позже. Его слова подчеркнули, что многие в ЕС видят в помощи Украине вопрос европейской безопасности.

После долгих дебатов был одобрен план привлечь 90 миллиардов евро с рынков для поддержки Киева. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что обязательства перед Украиной выполнены.

Однако вместо прямого использования замороженных российских активов, как предлагали Германия и Еврокомиссия, был выбран более сложный путь. Бельгия и некоторые южные страны выступили против конфискации российских средств.

Финансирование в итоге будет обеспечено совместными займами ЕС. При этом Венгрия, Чехия и Словакия не будут участвовать в этой финансовой схеме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова решать ситуацию вокруг Украины на переговорах, но такой вариант отвергается Киевом и его европейскими кураторами.

