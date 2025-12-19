Европа хочет кинуть Украину: на Западе увидели тревожный для Киева знак после саммита ЕС

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились о финансовой помощи Украине, но затяжные споры выявили глубокие разногласия между странами о том, кто и сколько должен платить. Суть принятого решения в том, что Киеву помогут, привлекая деньги с финансовых рынков под гарантии бюджета ЕС, избегая прямых крупных трат из национальных казн. Об этом сообщает Politico.