Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Александрова объяснила, почему женщины чаще скучают после расставания

После разрыва отношений женщина чаще всего скучает не по бывшему партнеру, а по тем чувствам, которые он вызывал. Об этом сообщила психолог Евгения Александрова.

После разрыва отношений женщина чаще всего скучает не по бывшему партнеру, а по тем чувствам, которые он вызывал. Об этом сообщила психолог Евгения Александрова.

— Расставание — стрессовая ситуация. В первые дни может казаться, что лучше него (бывшего партнера — прим. «ВМ») уже никого не будет. Женщина начинает искать знаки, цепляться за светлые воспоминания и идеализировать то, что на самом деле не работало, — пояснила специалист.

Александрова добавила, что в таких ситуациях мужчины редко делают конкретные шаги к примирению или проявляют искреннее желание восстановить отношения. По ее словам, женщины сталкиваются только с манипуляциями и пустыми обещаниями.

В беседе с News.ru психолог посоветовала выходить из эмоционального замкнутого круга, действуя последовательно. При необходимости можно обратиться к специалисту.

«Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему мужчины перестают интересоваться детьми после разрыва отношений с их матерями. По ее словам, отцы не могут любить своих детей безусловно, им важны их успехи и достижения.