Психолог Александрова объяснила, почему женщины чаще скучают после расставания

После разрыва отношений женщина чаще всего скучает не по бывшему партнеру, а по тем чувствам, которые он вызывал. Об этом сообщила психолог Евгения Александрова.
— Расставание — стрессовая ситуация. В первые дни может казаться, что лучше него (бывшего партнера — прим. «ВМ») уже никого не будет. Женщина начинает искать знаки, цепляться за светлые воспоминания и идеализировать то, что на самом деле не работало, — пояснила специалист.
Александрова добавила, что в таких ситуациях мужчины редко делают конкретные шаги к примирению или проявляют искреннее желание восстановить отношения. По ее словам, женщины сталкиваются только с манипуляциями и пустыми обещаниями.
В беседе с News.ru психолог посоветовала выходить из эмоционального замкнутого круга, действуя последовательно. При необходимости можно обратиться к специалисту.
«Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему мужчины перестают интересоваться детьми после разрыва отношений с их матерями. По ее словам, отцы не могут любить своих детей безусловно, им важны их успехи и достижения.