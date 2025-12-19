Психолог Александрова объяснила, почему женщины чаще скучают после расставания

— Расставание — стрессовая ситуация. В первые дни может казаться, что лучше него (бывшего партнера — прим. «ВМ») уже никого не будет. Женщина начинает искать знаки, цепляться за светлые воспоминания и идеализировать то, что на самом деле не работало, — пояснила специалист.