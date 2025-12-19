У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

У участников мероприятия на входе также изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики, напитки. Изъятые предметы складываются в специальные контейнеры у рамок металлоискателей, по окончании прямой линии участники смогут забрать свои вещи.
Как сообщалось ранее, в перечень предметов, запрещенных к проносу на прямую линию, включены также портативные зарядные устройства и вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры и флаги, древки для них, лазерные указки, фонари любого типа, беспилотные летательные аппараты любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, воде и под водой.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор — именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.