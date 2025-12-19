У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

Как сообщалось ранее, в перечень предметов, запрещенных к проносу на прямую линию, включены также портативные зарядные устройства и вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры и флаги, древки для них, лазерные указки, фонари любого типа, беспилотные летательные аппараты любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, воде и под водой.