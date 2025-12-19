Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Квашеная капуста, энергетики и мандарины оказались среди изъятых вещей у посетителей прямой линии президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

У участников мероприятия на входе также изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики, напитки. Изъятые предметы складываются в специальные контейнеры у рамок металлоискателей, по окончании прямой линии участники смогут забрать свои вещи.

Как сообщалось ранее, в перечень предметов, запрещенных к проносу на прямую линию, включены также портативные зарядные устройства и вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры и флаги, древки для них, лазерные указки, фонари любого типа, беспилотные летательные аппараты любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, воде и под водой.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор — именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.