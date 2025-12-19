В Омской области ожидается резкое похолодание до минус 40 градусов

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Омской области в ближайшие выходные.
В субботу, 20 декабря, в регионе ожидается снег различной интенсивности, в отдельных районах — метели. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днём и ночью будет колебаться от минус 7 до минус 12 градусов, в некоторых районах опустится до минус 15−20 градусов, а на севере области — до минус 24−29 градусов. В течение суток морозы усилятся.
В воскресенье, 21 декабря, снежная погода сохранится, местами пройдут небольшие осадки. Ветер сменится на юго-западный со скоростью 6−11 метров в секунду. Ночью температура понизится до минус 29−34 градусов, в отдельных локациях — до минус 35−40 градусов. Днем воздух прогреется лишь до минус 22−27 градусов, местами — до минус 30−35 градусов.
Синоптики напоминают, что такие морозы представляют опасность для здоровья и техники. Жителям рекомендуется ограничить выход из дома, особенно детям и пожилым людям, одеваться по погоде и не оставлять транспорт на улице без прогрева.
Читайте также: Половина омичей готовы потратить на Новый год не более 30 тысяч рублей.