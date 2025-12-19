В Омской области ожидается резкое похолодание до минус 40 градусов

В субботу, 20 декабря, в регионе ожидается снег различной интенсивности, в отдельных районах — метели. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днём и ночью будет колебаться от минус 7 до минус 12 градусов, в некоторых районах опустится до минус 15−20 градусов, а на севере области — до минус 24−29 градусов. В течение суток морозы усилятся.