Иностранные наемники перестали подчиняться командиру 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
По их данным, командир бригады Максим Данильчук утратил контроль над личным составом. Отмечается, что наемники отказываются выходить на позиции и проживать в местах расквартирования подразделения, предпочитая снимать жилье в Сумах.
Данильчук был назначен командиром бригады в сентябре этого года и, по их оценке, в силу возраста и отсутствия опыта не справляется с управлением подразделением, передает РИА Новости.
Отбывающих тюремный срок украинцев стали вербовать в ряды национальной армии, чтобы затем бросить их на смерть в Харьковской области.
Кроме того, украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты для знакомств, используя схему психологического шантажа. Кураторы представляются в чатах девушками, готовыми на свидание, выясняют у школьников адреса ближайших торговых центров, а затем отправляют видео с «благодарностью от ВСУ».