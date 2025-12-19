Над Иркутской областью ночью 19 декабря пролетит комета

Жители Иркутской области смогут наблюдать на небе комету 3I/ATLAS, которая пролетит ночью 19 декабря. Об этом сообщил иркутский астроном Павел Никифоров. Космический объект будет на расстоянии около 270 миллионов километров от Земли.
— Увидеть комету без использования бинокля или телескопа — не получится. Специалисты будут наблюдать ее в Шелеховском районе возле поселка Глубокая, — уточняется в сообщении.
Известно, что данная комета — это третий межзвёздный объект, который учёные смогли зафиксировать с Земли.
