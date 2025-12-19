Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге после падения БПЛА перекрыли движение по 10-му переулку

Движение от Карла Либкнехта до Водопроводной перекрыли в Таганроге из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после падения БПЛА перекрыли 10-й переулок. Об этом предупредила глава города Светлана Камбулова.

— В связи с проведением работ оперативных и экстренных служб движение по 10-му переулку от Карла Либкнехта до Водопроводной будет перекрыто. Выбирайте альтернативные пути движения, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

С 8 часов утра в городе начала работу комиссия по оценке ущерба. По всем вопросам таганрожцам следует обращаться к специалистам управления защиты от ЧС (Морозова, 8 или по телефону горячей линии управления защиты от ЧС).

Напомним, по информации губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 19 декабря после воздушной атаки в Таганроге оказались повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.

Добавим, также ущерб зафиксировали в Ростове-на-Дону, было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше