В Таганроге после падения БПЛА перекрыли движение по 10-му переулку

В Таганроге после падения БПЛА перекрыли 10-й переулок. Об этом предупредила глава города Светлана Камбулова.
— В связи с проведением работ оперативных и экстренных служб движение по 10-му переулку от Карла Либкнехта до Водопроводной будет перекрыто. Выбирайте альтернативные пути движения, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
С 8 часов утра в городе начала работу комиссия по оценке ущерба. По всем вопросам таганрожцам следует обращаться к специалистам управления защиты от ЧС (Морозова, 8 или по телефону горячей линии управления защиты от ЧС).
Напомним, по информации губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 19 декабря после воздушной атаки в Таганроге оказались повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.
Добавим, также ущерб зафиксировали в Ростове-на-Дону, было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.
