Орбан назвал кредит Киеву «потерянными деньгами»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины является потерей денег.
Он также отметил, что Венгрия останется «в стороне» от финансирования Киева.
— Это потерянные деньги, — цитирует Орбана Reuters.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер со своей стороны заявил, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее замороженные активы.
Также министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные активы России будут использованы для поддержки киевского режима. Он также подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств.