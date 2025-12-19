Орбан назвал кредит Киеву «потерянными деньгами»

Премьер Венгрии среди прочего отметил, что в случае подачи Россией судебного иска о конфискации ее средств Евросоюзу пришлось бы возвращать деньги законным путем. При этом, если средства уже были переданы Украине, обязанность по их возмещению легла бы на страны ЕС.