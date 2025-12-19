Ричмонд
Орбан назвал кредит Киеву «потерянными деньгами»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины является потерей денег.

Он также отметил, что Венгрия останется «в стороне» от финансирования Киева.

— Это потерянные деньги, — цитирует Орбана Reuters.

Премьер Венгрии среди прочего отметил, что в случае подачи Россией судебного иска о конфискации ее средств Евросоюзу пришлось бы возвращать деньги законным путем. При этом, если средства уже были переданы Украине, обязанность по их возмещению легла бы на страны ЕС.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер со своей стороны заявил, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее замороженные активы.

Также министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные активы России будут использованы для поддержки киевского режима. Он также подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств.

