Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы положенными выплатами

Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают в мессенджерах сообщения о якобы возможности получить «выплату». Переход по ссылке из таких сообщений не приводит к получению денежных средств.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают в мессенджерах рассылки о якобы возможности получить «выплату». Об этом сообщили в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что переход по ссылке из таких сообщений не приводит к получению денежных средств, а запускает цепочку действий, в результате которых пользователь вовлекается в экосистему мошеннических подписок.

«После клика пользователя перенаправляют на каналы и сервисы, где последовательно предлагаются нелегальные онлайн-казино, псевдоинвестиционные проекты и вредоносное ПО, замаскированное под “полезные” приложения», — объяснили в МВД.

Формально такие предложения оформлены как обычная реклама и подписки, что усложняет выявление и блокировку схемы на раннем этапе.

В МВД отметили, что уязвимость подобных схем связана с доверием и поспешностью пользователей. Мошенники используют узнаваемые государственные бренды и сценарии давления, рассчитывая на автоматическую реакцию.

Ранее в МВД рассказали о рисках, связанных с демонстрацией экрана смартфона.