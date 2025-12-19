В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы положенными выплатами

Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают в мессенджерах рассылки о якобы возможности получить «выплату». Об этом сообщили в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.