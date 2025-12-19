В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы положенными выплатами

Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают в мессенджерах рассылки о якобы возможности получить «выплату». Об этом сообщили в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве уточнили, что переход по ссылке из таких сообщений не приводит к получению денежных средств, а запускает цепочку действий, в результате которых пользователь вовлекается в экосистему мошеннических подписок.
«После клика пользователя перенаправляют на каналы и сервисы, где последовательно предлагаются нелегальные онлайн-казино, псевдоинвестиционные проекты и вредоносное ПО, замаскированное под “полезные” приложения», — объяснили в МВД.
Формально такие предложения оформлены как обычная реклама и подписки, что усложняет выявление и блокировку схемы на раннем этапе.
В МВД отметили, что уязвимость подобных схем связана с доверием и поспешностью пользователей. Мошенники используют узнаваемые государственные бренды и сценарии давления, рассчитывая на автоматическую реакцию.
Ранее в МВД рассказали о рисках, связанных с демонстрацией экрана смартфона.