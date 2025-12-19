Загадочный межзвездный объект прошел ближайшую к Земле точку: О высадке инопланетян не сообщалось

Согласно расчётам, около 07:16 мск объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. В это время расстояние от объекта до нашей планеты составляло 268 миллионов 918 тысяч км. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.
Несмотря на многочисленные невероятные гипотезы и домыслы относительно небесного тела, ученые констатируют, что о высадке инопланетян на Землю не сообщалось.
«Следующей важной точкой для 3I/ATLAS (если, конечно, будет подтверждено сохранение его траектории — оставим пока место для фантазии) станет Юпитер, мимо которого небесное тело пройдет 16 марта на расстоянии около 53 миллионов км», — отмечается в публикации.
А во второй половине 2026 года небесное тело уйдёт за орбиту Юпитера и полностью пропадёт из поля зрения всех земных инструментов.
Накануне сообщалось, что межзвездный космический объект 3I/ATLAS сблизится с Землей в ближайшие сутки.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев дал научный ответ на вопрос о том, могут ли прямо сейчас около Земли курсировать инопланетные разведывательные зонды в форме комет.