Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загадочный межзвездный объект прошел ближайшую к Земле точку: О высадке инопланетян не сообщалось

ИКИ РАН: Объект 3I/ATLAS прошел ближайшую к Земле точку.

Источник: Комсомольская правда

Согласно расчётам, около 07:16 мск объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. В это время расстояние от объекта до нашей планеты составляло 268 миллионов 918 тысяч км. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.

Несмотря на многочисленные невероятные гипотезы и домыслы относительно небесного тела, ученые констатируют, что о высадке инопланетян на Землю не сообщалось.

«Следующей важной точкой для 3I/ATLAS (если, конечно, будет подтверждено сохранение его траектории — оставим пока место для фантазии) станет Юпитер, мимо которого небесное тело пройдет 16 марта на расстоянии около 53 миллионов км», — отмечается в публикации.

А во второй половине 2026 года небесное тело уйдёт за орбиту Юпитера и полностью пропадёт из поля зрения всех земных инструментов.

Накануне сообщалось, что межзвездный космический объект 3I/ATLAS сблизится с Землей в ближайшие сутки.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев дал научный ответ на вопрос о том, могут ли прямо сейчас около Земли курсировать инопланетные разведывательные зонды в форме комет.