Загадочный межзвездный объект прошел ближайшую к Земле точку: О высадке инопланетян не сообщалось

Согласно расчётам, около 07:16 мск объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. В это время расстояние от объекта до нашей планеты составляло 268 миллионов 918 тысяч км. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.