Ветеринар Шеляков объяснил, почему нельзя кормить питомцев с новогоднего стола

Кроме того, Шеляков объяснил, почему домашним питомцам не рекомендуется носить наряды, предназначенные исключительно для украшения к празднику. По словам специалиста, любые декоративные элементы одежды создают дискомфорт для животных и вызывают у них дополнительный стресс.