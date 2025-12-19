Ричмонд
Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в «МЭШ»

Мэр Москвы рассказал о расширении возможностей сервиса «Цифровой учитель» в «МЭШ».

Источник: Аргументы и факты

В «МЭШ» появился ИИ-сервис, с помощью которого школьники Москвы могут изучать физику и информатику. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В этом учебном году в “МЭШ’расширили возможности сервиса “Цифровой учитель”. К математике и английскому языку добавились физика и информатика”, — рассказал градоначальник.

По словам Собянина, с сентября ИИ-сервисом по новым предметам воспользовались более 90 тыс. учащихся 7-х — 9-х классов, педагогов и родителей.

ИИ анализирует знания учеников, определяет темы, при изучении которых возникают сложности, и предлагает задания для восполнения пробелов.

Школьная программа по физике — от теплопередачи и электростатики до законов Ньютона и Ома — в ИИ-сервисе разделена на 23 темы.

В блоке информатики ученики могут решать задания по 19 направлениям, в том числе по кодированию текстовой информации, логическим основам компьютера и осьмеричной системе счисления.

Всего там содержится более 2,7 тыс. упражнений. Результаты выполненных заданий учитель видит в электронном журнале. Благодаря этому педагог может адаптировать программу обучения под каждого ребенка.

Ранее Собянин представил новые цифровые решения в «Московской электронной школе».

