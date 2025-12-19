Россиянам рассказали о самом популярном способе шантажа: как не стать жертвой мошенников

Мошенники все чаще шантажируют россиян, создавая поддельные сайты и обвиняя жертв в несуществующих преступлениях. Под угрозой раскрытия личных данных они требуют с людей денежный выкуп, сообщили в управлении по организации борьбы с киберпреступлениями МВД РФ.