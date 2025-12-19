Ричмонд
Россиянам рассказали о самом популярном способе шантажа: как не стать жертвой мошенников

МВД: мошенники делают фишинговые ресурсы и требуют с жертвы денежный выкуп.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники все чаще шантажируют россиян, создавая поддельные сайты и обвиняя жертв в несуществующих преступлениях. Под угрозой раскрытия личных данных они требуют с людей денежный выкуп, сообщили в управлении по организации борьбы с киберпреступлениями МВД РФ.

Злоумышленники делают копии запрещенных ресурсов, чтобы собрать конфиденциальную информацию. Используя эти данные, они формируют ложное обвинение, например, в просмотре незаконного контента.

Затем преступники угрожают обнародовать приватные сведения, если жертва не заплатит. На все перечисление денег они часто дают человеку всего три часа.

В МВД подчеркивают, что подобные действия являются уголовно наказуемым вымогательством. Любые попытки представить шантаж как «законное наказание» не меняют сути преступления.

Как заключили в ведомстве, конечная цель у мошенников всегда одна — получить чужие деньги. Независимо от легенды, они стремятся лишь к обогащению.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники начали требовать от своих жертв упаковывать деньги необычным образом для передачи курьерам, чтобы создать впечатление участия в сложной спецоперации.