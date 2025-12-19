Россиянам рассказали о самом популярном способе шантажа: как не стать жертвой мошенников

Мошенники все чаще шантажируют россиян, создавая поддельные сайты и обвиняя жертв в несуществующих преступлениях. Под угрозой раскрытия личных данных они требуют с людей денежный выкуп, сообщили в управлении по организации борьбы с киберпреступлениями МВД РФ.
Злоумышленники делают копии запрещенных ресурсов, чтобы собрать конфиденциальную информацию. Используя эти данные, они формируют ложное обвинение, например, в просмотре незаконного контента.
Затем преступники угрожают обнародовать приватные сведения, если жертва не заплатит. На все перечисление денег они часто дают человеку всего три часа.
В МВД подчеркивают, что подобные действия являются уголовно наказуемым вымогательством. Любые попытки представить шантаж как «законное наказание» не меняют сути преступления.
Как заключили в ведомстве, конечная цель у мошенников всегда одна — получить чужие деньги. Независимо от легенды, они стремятся лишь к обогащению.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники начали требовать от своих жертв упаковывать деньги необычным образом для передачи курьерам, чтобы создать впечатление участия в сложной спецоперации.