В США шериф обнаружил флот НЛО над АЭС Вайоминга

Сотрудники офиса шерифа округа Суитуотер и лично его глава Джон Гроссникл стали свидетелями появления странных объектов над АЭС Вайоминга, по их словам, это был целый флот НЛО или неопознанных светящихся дронов, материал из Cowboy State Daily перевел aif.ru.
По словам пресс-секретаря шерифа Джейсона Мауэра, объекты периодически появляются над станцией в течение 13 месяцев. Они висят слишком высоко, что не позволяет их сбить с земли.
«Мы работали со всеми. Мы сделали всё, чтобы понять, что это такое, и никто не хочет давать нам ответы», — заявил Мауэр.
Люди уже настолько привыкли к появлению этих НЛО, что перестали о них сообщать силовикам, подчеркнул полицейский.
Он добавил, что шериф даже привозил на объект главу Палаты представителей Вайоминга Харриет Хейгеман, она тоже стала свидетелем необычного явления.
По данным издания, военные пока ничего не могут предпринять против загадочных объектов. Однако штат уже принял закон, позволяющий губернатору развернуть Гвардию против дронов над критически важной инфраструктурой.
