В Челябинске запатентовали импортозамещающий симулятор для спецтехники и дронов

По его словам, модуль создан на движке Unity с Python-скриптами обработки видеоданных и управления. Он предназначен, в первую очередь, для электрических машин. Предполагается, что разработка будет обкатываться на электрических машинах с беспилотным управлением. В ближайшей перспективе архитектура модуля позволяет адаптировать его для симуляции беспилотных летательных аппаратов (дронов) и наземных роботов.