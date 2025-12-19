Журналисты прибыли к месту за 4 часа до начала: обстановка у Гостиного двора, где пройдет прямая линия с Путиным

У входа в московский Гостиный двор, где сегодня пройдёт итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, задолго до начала собралась очередь из журналистов. Как передаёт политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, представители прессы прибыли к месту более чем за четыре часа до старта эфира.