Журналисты прибыли к месту за 4 часа до начала: обстановка у Гостиного двора, где пройдет прямая линия с Путиным

У входа в московский Гостиный двор, где сегодня пройдёт итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, задолго до начала собралась очередь из журналистов. Как передаёт политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, представители прессы прибыли к месту более чем за четыре часа до старта эфира.
Чтобы попасть в зал, всем журналистам, включая иностранных представителей, в том числе и из недружественных государств, необходимо пройти через зону контроля.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Мероприятие пройдёт в формате, объединившем традиционную прямую линию с гражданами и большую итоговую пресс-конференцию для СМИ. Федеральные телеканалы запланировали на трансляцию три часа эфирного времени.
В Кремль поступили миллионы вопросов. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопросы социального обеспечения превалируют среди обращений граждан. Их прием осуществляется с 4 декабря и вплоть до окончания программы.