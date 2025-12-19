Психолог объяснила, к каким последствиям приводит недостаток утреннего света

Недостаточная освещенность помещения в утренние часы может увеличить тревожность и ухудшить качество сна. Об этом сообщила врач и психолог Ольга Тетерина.
Она напомнила об исследовании немецких ученых, которые подтвердили взаимосвязь между низким уровнем естественного света утром и высоким содержанием гормона стресса кортизола в организме. Люди, вынужденные проводить большую часть утра в плохо освещенных местах, чаще испытывают усталость и подавленность настроения.
Такое состояние объясняется сбоем естественных циркадных ритмов организма, подчеркнула Тетерина. Без полноценного воздействия солнечного света нарушается выработка важных гормонов, таких как мелатонин, регулирующий цикл сна и бодрствования, и кортизол, контролирующий реакцию на стрессовые ситуации.
— В хронической стадии это может привести к истощению нервной системы, к депрессии. Важно в утреннее и дневное время находиться в помещениях с достаточным искусственным освещением или по возможности выходить даже с короткой прогулкой на улицу. Если же депрессивное состояние беспокоит вас продолжительное время, обратитесь к психологу или психотерапевту, — заключила специалист в беседе с News.ru.
Постоянный стресс и интенсивный ритм жизни приводят к нарушениям сна, ухудшая качество жизни человека. Клинический психолог Кристина Морозова поделилась несколькими простыми методами, помогающими эффективно подготовиться ко сну и повысить его эффективность.