Вассерман объяснил резкую реакцию Алаудинова ошибкой при пересказе письма

— Он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий… Думаю, что Апти Аронович рано или поздно прочтет мое письмо и поймет, что пересказавшие ему это письмо действовали недобросовестно, — заявил Вассерман в беседе с НСН.