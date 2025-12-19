Вассерман объяснил резкую реакцию Алаудинова ошибкой при пересказе письма

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что острая реакция командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова на его обращение могла быть вызвана искаженным пересказом содержания запроса.
Днем ранее Алаудинов записал видеообращение, которое стало ответом на депутатский запрос Вассермана. В нем парламентарий отметил, что вокруг командира «Ахмата» собираются лица, которые рассматривают генерала как «инструмент для решения личных проблем с правосудием», и назвал происходящее «балаганом». Алаудинов счел, что под призывом «приказать прекратить балаган» Вассерман имеет в виду именно его деятельность, и захотел узнать, что именно из его занятий (написание книг, «работа на объединение» или участие в СВО) депутат считает таковым.
Парламентарий считает, что искажение смысла могло стать причиной такой эмоциональной реакции. Вассерман отметил, что в его тексте речь шла исключительно о сторонних фигурах, а не о самом Алаудинове.
Депутат также уверен, что после ознакомления с оригинальным текстом конфликт уладят.
— Он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий… Думаю, что Апти Аронович рано или поздно прочтет мое письмо и поймет, что пересказавшие ему это письмо действовали недобросовестно, — заявил Вассерман в беседе с НСН.
Солдат спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным «Аид» ранее записал видео с угрозой судом публицисту Анастасии Мироновой и дал ей неделю, чтобы «одуматься». Она рассказала, что военному не понравились ее посты с критикой слов Алаудинова.