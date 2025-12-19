В Озерске все школы до 27 декабря оставили на дистанте из-за ОРВИ и гриппа

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) все школы до 27 декабря оставили на дистанте из-за ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По решению СПЭК (санитарной противоэпидемической комиссии. — Прим. редактора) ограничительные мероприятия в образовательных организациях и учреждениях допобразования продолжаются до 27 декабря 2025 года», — сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер.
Напомним, обучение в дистанционном формате там изначально вводили с 13 по 20 декабря.
На дистант перевели всех школьников, учащихся первых и вторых курсов ссузов. Также отменили занятия в кружках и секциях, учреждениях, подведомственных управлениям культуры, физкультуры и спорта.
По словам чиновника, в городе фиксируется дальнейший рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: как в целом среди населения (на 40%), так и среди детей (на 50%).
«В учреждениях, подведомственных управлениям образования и культуры, образовательная деятельность должна быть организована в форме индивидуальных маршрутов, консультационных и тренинговых мероприятий в малых группах или индивидуально, но при условии соблюдения противоэпидемиологического режима», — отметил он.
Анализ текущей эпидемической ситуации и вопрос возобновления учебного процесса будет рассмотрен 26 декабря 2025 года.