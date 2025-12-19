110 лет назад родилась Эдит Пиаф — голос, ставший символом Франции

19 декабря 1915 года на свет появилась Эдит Джованна Гассьон — будущая легенда, Эдит Пиаф. Её путь от парижских улиц до мировой славы начался с чудесного исцеления от слепоты в детстве. Владелец кабаре Луи Лепле дал хрупкой певице звонкое прозвище «Пиаф», что означает «воробушек».Её жизнь была полна испытаний: она победила тяжёлую болезнь, пережила автокатастрофу, но судьба подарила ей верных друзей и всенародную любовь. Шарль Азнавур называл их связь родственной, а композитор Шарль Дюмон, автор гимна «Non, je ne regrette rien», говорил, что именно Пиаф «открыла ему мир».Поэт Жан Кокто, открывший в ней актрису, писал, что её пение подобно дождю. По легенде, он не пережил её ухода, скончавшись в тот же день — 11 октября 1963 года. Эдит Пиаф ушла, но её страстный и искренний голос навсегда остался символом Франции, её любви и несгибаемой силы духа.