На уборку петербургских улиц вышли индусы

Чиновник отметил, что организация решила пригласить на работу иностранцев в качестве эксперимента. Комитету по труду и занятости помог быстро оформить все необходимые документы. Индусы прибыли в Петербург еще в сентябре, но потребовалось время для прохождения стажировки, изучения русского языка и правил ПДД.