Переулок Кирова в Армавире переименуют в улицу Виталия Артюхова

«Мы считаем, что имя Виталия Григорьевича Артюхова достойно занять особое место в топонимике нашего города, — сказал председатель городской Думы Александр Поляков. — Это человек, чья деятельность на государственном уровне всегда сопровождалась заботой о родном крае, поддержкой социальных инициатив и укреплением престижа Армавира».