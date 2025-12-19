Переулок Кирова в Армавире переименуют в улицу Виталия Артюхова

Переулок Кирова в Армавире переименуют в честь Виталия Григорьевича Артюхова, Почетного гражданина города и выдающегося государственного деятеля. Такое решение приняли депутаты городской Думы, сообщает администрация города.
Инициатива о переименовании переулка Кирова исходила непосредственно от армавирцев. В администрацию Армавира поступило коллективное обращение с предложением увековечить имя Виталия Артюхова, который внес значительный вклад в развитие муниципалитета и пользовался высоким авторитетом на федеральном уровне.
Вопрос рассмотрели профильные комиссии, после чего, соблюдая все предусмотренные законом процедуры, вынесли на голосование депутатов. Предложение получило полную поддержку парламентариев.
«Мы считаем, что имя Виталия Григорьевича Артюхова достойно занять особое место в топонимике нашего города, — сказал председатель городской Думы Александр Поляков. — Это человек, чья деятельность на государственном уровне всегда сопровождалась заботой о родном крае, поддержкой социальных инициатив и укреплением престижа Армавира».