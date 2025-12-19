Ричмонд
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила о приостановке программы розыгрыша грин-карт. По ее словам, решение связано с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну именно по этой программе.

Ноэм отметила, что по указанию президента Штатов Дональда Трампа она дала распоряжение службе гражданства и иммиграции приостановить программы DV1, чтобы исключить возможность причинения вреда американцам из-за этой программы.

Она уточнила в Х, что стрелок Клаудио Мануэль Невеш Валенте получил иммиграционную визу разнообразия DV1 в 2017 году и оформил грин-карту.

Двоих служащих Национальной гвардии Соединенных Штатов ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные находятся в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция президента США Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

Дональд Трамп назвал нападение уроженца Афганистана на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне «чудовищной атакой из засады».

