После воздушной атаки часть Ростова осталась без тепла, воды и электричества

Коммунальные отключения произошли в части Советского и Октябрьского районов Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Часть Ростова-на-Дону осталась без тепла, воды и электричества после атаки БПЛА. Такая информация утром 19 декабря поступила от главы города Александра Скрябина.

— Ночью наш город вновь подвергся воздушной атаке. Обрыв высоковольтной ЛЭП привел к тому, что без электро-, тепло- и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов, — проинформировал Александр Скрябин.

По словам главы донской столицы, коммунальные и ресурсоснабжающие службы делают все необходимое для восстановления подачи ресурсов.

Как уточнили в Водоканале, из-за отключения электричества оказались обесточены прямые и резервные линии, питающие несколько насосных станций. По этой причине воды временно нет в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества — от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода поступает в микрорайон Левенцовский.

