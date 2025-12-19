После воздушной атаки часть Ростова осталась без тепла, воды и электричества

Часть Ростова-на-Дону осталась без тепла, воды и электричества после атаки БПЛА. Такая информация утром 19 декабря поступила от главы города Александра Скрябина.
— Ночью наш город вновь подвергся воздушной атаке. Обрыв высоковольтной ЛЭП привел к тому, что без электро-, тепло- и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов, — проинформировал Александр Скрябин.
По словам главы донской столицы, коммунальные и ресурсоснабжающие службы делают все необходимое для восстановления подачи ресурсов.
Как уточнили в Водоканале, из-за отключения электричества оказались обесточены прямые и резервные линии, питающие несколько насосных станций. По этой причине воды временно нет в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества — от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода поступает в микрорайон Левенцовский.
