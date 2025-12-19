Поезда МЦД-2 будут следовать с увеличенным интервалом 20−22 декабря

«Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится 20—22 декабря в связи с проведением работ реконструкции станции Царицыно. Технологическое “окно” назначено с 2:00 20 декабря до 2:00 22 декабря строители демонтируют вспомогательные инженерные конструкции, которые возводились для строительства части подземного тоннеля, а также обустроят технологический проезд для техники», — сказали в МЖД.