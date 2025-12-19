Поезда МЦД-2 будут следовать с увеличенным интервалом 20−22 декабря

«Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится
На время работ будет закрыт участок 1 главного пути, движение организуется по соседним путям, что отразится на расписании. В этот период все пригородные поезда в сторону Подольска проследуют через станцию Царицыно без остановки. Нескольким электричкам продлены маршруты до/от Курьяново.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.