Производственное предприятие в Ленобласти получило дополнительную электроэнергию

Компания «Россети Ленэнерго» увеличила мощность энергоснабжения производственного комплекса в городе Тосно Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Энергетики провели реконструкции существующих объектов инфраструктуры, в частности трансформаторной подстанции мощностью 35 кВ, произвели замену трех устаревших трансформаторов тока на новые модели повышенной пропускной способности. Дополнительно специалисты установили новую линию электропередачи напряжением 0,4 кВ и подключили современную систему учета потребления энергии.
Теперь объект располагает общей подключенной мощностью 250 кВт. В «Россетях Ленэнерго» уточнили, что подобные мероприятия обеспечивают стабильное функционирование производства и складских помещений, сообщает «Петербургский дневник».
Ранее специалисты «Россетей Ленэнерго» подключили клинику доказательной медицины на Крестовском проспекте в Петербурге к электрической сети мощностью 300 киловатт. Дополнительные 200 кВт были предоставлены в ходе реконструкции трансформаторной подстанции и обновления сетей напряжением 0,4 кВ.