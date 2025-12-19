Производственное предприятие в Ленобласти получило дополнительную электроэнергию

Ранее специалисты «Россетей Ленэнерго» подключили клинику доказательной медицины на Крестовском проспекте в Петербурге к электрической сети мощностью 300 киловатт. Дополнительные 200 кВт были предоставлены в ходе реконструкции трансформаторной подстанции и обновления сетей напряжением 0,4 кВ.