Плесень и сомнительная вода: реабилитационный центр для зависимых под Челябинском закрыли из-за антисанитарии

Постояльцами центра были люди, страдающие от всевозможных зависимостей. Но при проверке выяснилось, что приходить в себя пациентам приходилось в весьма неприятных условиях. Потолки и стены в рехабе были обшарпаны, на них виднелись следы протечек, росла плесень. Качество питьевой воды в заведении не проверяли, соблюдение санитарных норм не контролировали, а у сотрудников не нашлось медкнижек.