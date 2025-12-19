Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плесень и сомнительная вода: реабилитационный центр для зависимых под Челябинском закрыли из-за антисанитарии

Приставы закрыли рехаб под Челябинском из-за антисанитарии.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Дубровка Коркинскго округа на три месяца приостановили работу центра социальной адаптации «Атмосфера».

Постояльцами центра были люди, страдающие от всевозможных зависимостей. Но при проверке выяснилось, что приходить в себя пациентам приходилось в весьма неприятных условиях. Потолки и стены в рехабе были обшарпаны, на них виднелись следы протечек, росла плесень. Качество питьевой воды в заведении не проверяли, соблюдение санитарных норм не контролировали, а у сотрудников не нашлось медкнижек.

За нарушение санитарных требований суд приостановил работу центра на 90 суток.

— К моменту визита судебных приставов в здании реабилитационного центра постояльцев уже не было, — рассказали в региональном ГУФССП. — Приставы опечатали входы на территорию и в здание.

У центра остается шанс открыться раньше, чем через 90 суток. Но для этого потребуется устранить все нарушения.