Мандарины, квашеная капуста и батончики: что хотели пронести на прямую линию Владимира Путина

В ходе досмотра перед входом на прямую линию президента РФ Владимира Путина у участников изымали необычные предметы. Среди запрещенных к проносу вещей оказались банки с квашеной капустой и мандарины, сообщает РИА Новости.
Также служба безопасности не пропускала энергетические напитки, спреи и шоколадные батончики. Все изъятое складывалось в специальные контейнеры для последующего возврата владельцам после мероприятия.
Ранее был обнародован полный список запрещенных предметов. В него, помимо прочего, вошли портативные зарядные устройства, вейпы, баннеры и беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в полдень по московскому времени 19 декабря. Оно пройдет в комбинированном формате прямой линии и масштабной пресс-конференции. KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию.