Мандарины, квашеная капуста и батончики: что хотели пронести на прямую линию Владимира Путина

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в полдень по московскому времени 19 декабря. Оно пройдет в комбинированном формате прямой линии и масштабной пресс-конференции. KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию.