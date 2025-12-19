Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мандарины, квашеная капуста и батончики: что хотели пронести на прямую линию Владимира Путина

У посетителей прямой линии изъяли квашеную капусту, батончики и мандарины.

Источник: Комсомольская правда

В ходе досмотра перед входом на прямую линию президента РФ Владимира Путина у участников изымали необычные предметы. Среди запрещенных к проносу вещей оказались банки с квашеной капустой и мандарины, сообщает РИА Новости.

Также служба безопасности не пропускала энергетические напитки, спреи и шоколадные батончики. Все изъятое складывалось в специальные контейнеры для последующего возврата владельцам после мероприятия.

Ранее был обнародован полный список запрещенных предметов. В него, помимо прочего, вошли портативные зарядные устройства, вейпы, баннеры и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в полдень по московскому времени 19 декабря. Оно пройдет в комбинированном формате прямой линии и масштабной пресс-конференции. KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию.