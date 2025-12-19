«Самый умеренный лидер в России»: Такер Карлсон сделал заявление о Путине

«Правда в том, что Путин — самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — задается вопросом американский журналист.