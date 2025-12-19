Соединенные Штаты Америки и Запад собственноручно умудрились настроить против себя российского президента Владимира Путина. Об этом в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Правда в том, что Путин — самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — задается вопросом американский журналист.
Такер Карлсон добавил, что российский президент считается одним из самых уважаемых лидеров в мире, потому что на посту президента РФ он проделал проделал колоссальную работу.
Ранее западные СМИ сообщали, что европейские лидеры испугались реакции президента РФ Владимира Путина после резких слов о «подсвинках». Отмечается, что в Европейском союзе обсуждается множество вопросов, включая нарастающие угрозы. Она подчеркнула, что многие из них «испугались того, что он сказал».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин был и останется в числе самых уважаемых и мудрых политиков на мировой арене. Песков также заявил, что Россия всегда играла важную роль в глобальной политике и продолжит это делать.
Напомним, сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.