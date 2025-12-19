Судебные приставы взыскали 330 тыс. рублей за ущерб от пожара

Судебные приставы Тюкалинского района Омской области обеспечили полное исполнение решения суда по иску местной жительницы о возмещении ущерба, причиненного пожаром. Взыскательнице перечислили 330 тысяч рублей.
Пожар произошел в одноэтажном двухквартирном доме в Тюкалинске. Истица заявила, что только что купила квартиру и завезла в нее новую мебель и бытовую технику — диван, кровати, шкафы, стулья. Из-за возгорания в бане соседей, по данным проверки, огонь распространился на ее жилье. Очаг пожара возник в металлической печи и дымовой трубе, которую затопила соседка. Дом виновников сгорел полностью, квартира пострадавшей — частично.
Суд удовлетворил иск частично и обязал супругов компенсировать ущерб в размере 330 тысяч рублей. Исполнительный лист направили в районное отделение судебных приставов.
Должники не погасили долг добровольно в установленный срок. Тогда пристав применил меры принудительного исполнения: наложил запрет на регистрационные действия в отношении их автомобиля, земельного участка и двух домов — в Омске и в одном из сел Тюкалинского района, ввел ограничение на выезд за пределы России и обратил взыскание на заработную плату и другие доходы.
Поскольку супруги проигнорировали предупреждения, им пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор. В итоге задолженность была погашена в полном объеме.