На Финском заливе в Петербурге замечен красноголовый королек

Длина пернатых не превышает 9 сантиметров при массе 5 граммов. Видовое название «красноголовый» птица получила за красно-оранжевую шапочку у самцов, у самок она золотисто-желтая. Королек в Северной столице и Ленобласти начал встречаться только в последние несколько лет, прежде малюток наблюдали лишь в XIX веке.