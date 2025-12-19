Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Финском заливе в Петербурге замечен красноголовый королек

Эта птица крайне редка для нашего региона.

Источник: Telegram / Каждой твари по паре (Иван Абрамов)

На побережье Финского залива в Петербурге фотограф Иван Абрамов заснял красноголового королька. Эта птица крайне редка для нашего региона, рассказал известный биолог Павел Глазков 19 декабря.

Длина пернатых не превышает 9 сантиметров при массе 5 граммов. Видовое название «красноголовый» птица получила за красно-оранжевую шапочку у самцов, у самок она золотисто-желтая. Королек в Северной столице и Ленобласти начал встречаться только в последние несколько лет, прежде малюток наблюдали лишь в XIX веке.

В норме красноголовый королек обитает намного западнее. Мы становимся свидетелями появления у нас очередного нового вида птиц.

Павел Глазков
биолог