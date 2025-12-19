В Иркутске задержали три автобуса с неисправностями во время рейдов

В Иркутске и Иркутском районе 17 и 18 декабря прошли рейды по проверке пассажирского транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, за два дня выявлено 42 нарушения правил дорожного движения: 18 водителями автобусов и 24 водителями такси.
— Три автобуса были задержаны. У двух нашли неисправность тормозной системы, а водитель третьего не имел права управления. Два легковых такси поместили на штрафстоянку за незаконную работу иностранцев без специального разрешения, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Также на одного водителя автобуса составили 37 административных протоколов: 36 из них — за неуплату штрафов на сумму 70 тысяч рублей. Подобные проверки пассажирского транспорта проводятся полицейскими на постоянной основе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске госавтоинспекторы и полиция задержали трех мужчин, подозреваемых в браконьерстве.