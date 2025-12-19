В Иркутске задержали три автобуса с неисправностями во время рейдов

— Три автобуса были задержаны. У двух нашли неисправность тормозной системы, а водитель третьего не имел права управления. Два легковых такси поместили на штрафстоянку за незаконную работу иностранцев без специального разрешения, — рассказывают в пресс-службе ведомства.