Три человека пострадали в ночном ДТП на трассе в Башкирии

Спасатели напомнили водителям, что сегодня в регионе сложные погодные условия: гололед, снежный накат на дорогах и налипание мокрого снега. Жителей Башкирии просят быть предельно осторожными за рулем, строго соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от длительных поездок в такую погоду.