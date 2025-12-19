Три человека пострадали в ночном ДТП на трассе в Башкирии

В ночь на пятницу 19 декабря на трассе Уфа — Белорецк столкнулись две легковые машины. Подробности серьезного ДТП рассказали в республиканском госкомитете по ЧС.
На место аварии сразу выехали пожарные и другие экстренные службы. В результате столкновения пострадали три человека. Всех их с травмами доставили в ближайшие больницы для оказания помощи.
Спасатели напомнили водителям, что сегодня в регионе сложные погодные условия: гололед, снежный накат на дорогах и налипание мокрого снега. Жителей Башкирии просят быть предельно осторожными за рулем, строго соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от длительных поездок в такую погоду.
