В школе Новосибирска выявили шесть случаев туберкулеза у учеников

Все заболевшие проходят лечение, которое длится не менее шести месяцев и может быть продлено. В больницу доставлены еще несколько детей, у которых ранее проба была отрицательной, но осенью при обследовании выявлен положительный результат. Эти школьники находятся на стадии диагностики.