В школе Новосибирска выявили шесть случаев туберкулеза у учеников

В школе № 112 Новосибирска выявлены шесть случаев туберкулеза у учеников, сообщили в пресс-службе областного Минздрава. В связи с этим массовые мероприятия в учебном заведении ограничены, а учебные потоки разделены с помощью ступенчатого расписания.
Главный детский фтизиатр региона Ирина Павленок уточнила, что заболевшие были выявлены во время скринингов. Среди шести случаев один ученик является бактериовыделителем.
Директор школы Вадим Платонов сообщил, что часть учеников приходит к первому уроку, часть — ко второму и так далее. Он также сообщил, что меню согласовано с комбинатом питания, а учащимся проводится витаминизация.
Все заболевшие проходят лечение, которое длится не менее шести месяцев и может быть продлено. В больницу доставлены еще несколько детей, у которых ранее проба была отрицательной, но осенью при обследовании выявлен положительный результат. Эти школьники находятся на стадии диагностики.
В школе продолжаются внеплановые иммунологические обследования учеников и флюорографические обследования сотрудников. Усилены дезинфекционные мероприятия, специалисты подчеркнули важность профилактических мер против туберкулеза.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают три новые вакцины от туберкулеза.