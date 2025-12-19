Ричмонд
Исполняя детские мечты: Губернатор Текслер подарил девочке из Ясиноватой велосипед

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», исполнив новогодние мечты детей. Одним из получателей подарка стала 12-летняя Вероника из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики, которая давно хотела велосипед.

Источник: Stern

«Для нас важно поддерживать детей из воссоединенных регионов России. Для этих ребят, прошедших через серьезные испытания, такая поддержка, внимание и простое новогоднее чудо значат очень многое», — подчеркнул Алексей Текслер.

Подарок от имени главы региона девочке вручил вице-губернатор Александр Лазарев во время рабочей поездки в ДНР. Вероника, получив велосипед, записала видеообращение Алексею Текслеру, в котором поблагодарила его и поздравила с наступающими праздниками. Во время того же визита была исполнена и мечта другой жительницы Ясиноватой — четырехлетней Александры, которая также загадала велосипед. Кроме персональных подарков, вице-губернатор передал местным школьникам сладкие наборы, доставленные в составе гуманитарного груза из Челябинской области.

Акция «Ёлка желаний», в рамках которой исполняются мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проходит в стране уже восемь лет. В Челябинской области она реализуется по инициативе губернатора. В этом году, наряду с поддержкой детей из многодетных и малообеспеченных семей региона, особый акцент сделан на помощи ребятам с освобожденных территорий.

Помимо Вероники и Александры, в рамках акции будут исполнены и другие детские желания. Так, Анна из Челябинска получит профессиональный художественный набор и коньки, а братья Сергей и Кирилл из поселка Есаульский — конструкторы, детские энциклопедии, набор с шуруповертом и робота.