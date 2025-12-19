Исполняя детские мечты: Губернатор Текслер подарил девочке из Ясиноватой велосипед

Подарок от имени главы региона девочке вручил вице-губернатор Александр Лазарев во время рабочей поездки в ДНР. Вероника, получив велосипед, записала видеообращение Алексею Текслеру, в котором поблагодарила его и поздравила с наступающими праздниками. Во время того же визита была исполнена и мечта другой жительницы Ясиноватой — четырехлетней Александры, которая также загадала велосипед. Кроме персональных подарков, вице-губернатор передал местным школьникам сладкие наборы, доставленные в составе гуманитарного груза из Челябинской области.