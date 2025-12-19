Исполняя детские мечты: Губернатор Текслер подарил девочке из Ясиноватой велосипед

«Для нас важно поддерживать детей из воссоединенных регионов России. Для этих ребят, прошедших через серьезные испытания, такая поддержка, внимание и простое новогоднее чудо значат очень многое», — подчеркнул Алексей Текслер.
Подарок от имени главы региона девочке вручил вице-губернатор Александр Лазарев во время рабочей поездки в ДНР. Вероника, получив велосипед, записала видеообращение Алексею Текслеру, в котором поблагодарила его и поздравила с наступающими праздниками. Во время того же визита была исполнена и мечта другой жительницы Ясиноватой — четырехлетней Александры, которая также загадала велосипед. Кроме персональных подарков, вице-губернатор передал местным школьникам сладкие наборы, доставленные в составе гуманитарного груза из Челябинской области.
Акция «Ёлка желаний», в рамках которой исполняются мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проходит в стране уже восемь лет. В Челябинской области она реализуется по инициативе губернатора. В этом году, наряду с поддержкой детей из многодетных и малообеспеченных семей региона, особый акцент сделан на помощи ребятам с освобожденных территорий.
Помимо Вероники и Александры, в рамках акции будут исполнены и другие детские желания. Так, Анна из Челябинска получит профессиональный художественный набор и коньки, а братья Сергей и Кирилл из поселка Есаульский — конструкторы, детские энциклопедии, набор с шуруповертом и робота.