NYT: Провал изъятия активов РФ стал политическим крахом Мерца и фон дер Ляйен

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные активы России будут использованы для поддержки киевского режима. Он также подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств.