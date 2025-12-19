Ричмонд
NYT: Провал изъятия активов РФ стал политическим крахом Мерца и фон дер Ляйен

Отказ всех участников саммита ЕС согласовать план экспроприации замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Украине стал политическим поражением канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает The New York Times.

В издании указали, что лидеры пытались представить альтернативный согласованный участниками встречи вариант как способ справиться с поставленной задачей, однако это не изменило восприятия их позиции.

Журналисты подчеркнули, что принятие амбициозного плана должно было продемонстрировать влияние ЕС на мировой арене, особенно на фоне того, что США и Россия многократно исключали Европу из обсуждений будущего Украины.

При этом NYT отметила, что вместо демонстрации силы саммит показал нерешительность ЕС в ключевой момент и выявил внутренние разногласия среди ведущих европейских политиков.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные активы России будут использованы для поддержки киевского режима. Он также подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств.

