Московский блогер-риелтор улетел шиковать в Дубай со 160 млн рублей своих работников

Основателя московского агентства премиум-недвижимости OneMoscow и популярного видеоблогера Александра Кузина обвиняют в масштабных невыплатах зарплат. Сумма задолженности перед сотрудниками, по данным Baza, достигла примерно 160 миллионов рублей. Сам Кузин в настоящее время находится в Дубае.

Практически весь коллектив агентства — от брокеров до маркетологов — утверждает, что с начала года перестал получать положенные комиссионные. Параллельно в своих социальных сетях руководитель компании демонстрировал роскошный образ жизни: отдых на Мальдивах и в Европе, покупки сумок Louis Vuitton и поездки на Maybach.

По словам сотрудников, в агентстве существовала строгая иерархия и большие денежные обороты, однако почти все работники были оформлены как индивидуальные предприниматели, что могло использоваться для ухода от налогов. Несколько месяцев назад Кузин сообщил команде о внезапных убытках и проблемах с выплатами, но пообещал, что компания продолжит работу.

Брокерам с крупными долгами по зарплате предлагали «подзаработать» — закрыть новую крупную сделку и снова внести комиссию в компанию. Однако как утверждают пострадавшие, поступавшие от застройщиков деньги немедленно выводились, а долги оставались непогашенными. По мнению коллектива, вся выручка направлялась на личный счёт основателя. В итоге более 50 сотрудников объединились и подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. В ответ на это Александр Кузин улетел в ОАЭ, заявив, что ему ничего не угрожает.

Помимо риелторской деятельности, Кузин известен как видеоблогер, в своё время взявший интервью у таких медийных персон, как Артемий Лебедев, Нина Останина и Анатолий Вассерман.

Ранее Life.ru рассказал, что значительное число российских предприятий планирует к концу 2025 года сократить или полностью отменить выплату ежегодных премий («тринадцатой зарплаты»). Особенно остро эта тенденция проявилась в строительной сфере, где на фоне падения объёмов заказов бонусы урезали практически повсеместно. В металлургии и машиностроении ситуацию осложняет перевод части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

