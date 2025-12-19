Московский блогер-риелтор улетел шиковать в Дубай со 160 млн рублей своих работников

Практически весь коллектив агентства — от брокеров до маркетологов — утверждает, что с начала года перестал получать положенные комиссионные. Параллельно в своих социальных сетях руководитель компании демонстрировал роскошный образ жизни: отдых на Мальдивах и в Европе, покупки сумок Louis Vuitton и поездки на Maybach.
По словам сотрудников, в агентстве существовала строгая иерархия и большие денежные обороты, однако почти все работники были оформлены как индивидуальные предприниматели, что могло использоваться для ухода от налогов. Несколько месяцев назад Кузин сообщил команде о внезапных убытках и проблемах с выплатами, но пообещал, что компания продолжит работу.
Брокерам с крупными долгами по зарплате предлагали «подзаработать» — закрыть новую крупную сделку и снова внести комиссию в компанию. Однако как утверждают пострадавшие, поступавшие от застройщиков деньги немедленно выводились, а долги оставались непогашенными. По мнению коллектива, вся выручка направлялась на личный счёт основателя. В итоге более 50 сотрудников объединились и подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. В ответ на это Александр Кузин улетел в ОАЭ, заявив, что ему ничего не угрожает.
Помимо риелторской деятельности, Кузин известен как видеоблогер, в своё время взявший интервью у таких медийных персон, как Артемий Лебедев, Нина Останина и Анатолий Вассерман.
