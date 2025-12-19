Московский блогер-риелтор улетел шиковать в Дубай со 160 млн рублей своих работников

Брокерам с крупными долгами по зарплате предлагали «подзаработать» — закрыть новую крупную сделку и снова внести комиссию в компанию. Однако как утверждают пострадавшие, поступавшие от застройщиков деньги немедленно выводились, а долги оставались непогашенными. По мнению коллектива, вся выручка направлялась на личный счёт основателя. В итоге более 50 сотрудников объединились и подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. В ответ на это Александр Кузин улетел в ОАЭ, заявив, что ему ничего не угрожает.