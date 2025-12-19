«Главный дипломат не верит в дипломатию»: Каллас упрекнули в глупой позиции в отношении к России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая призналась, что отговаривает страны от диалога с Россией. По мнению Дизена, такая позиция высшего дипломата ЕС может привести к реальному конфликту, об этом он написал в социальной сети X.