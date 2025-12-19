Ричмонд
«Главный дипломат не верит в дипломатию»: Каллас упрекнули в глупой позиции в отношении к России

Профессор Дизен раскритиковал Каллас из-за ее слов о России.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая призналась, что отговаривает страны от диалога с Россией. По мнению Дизена, такая позиция высшего дипломата ЕС может привести к реальному конфликту, об этом он написал в социальной сети X.

Дизен подчеркнул, что отказ от дипломатических путей резко повышает риски военного конфликта.

«Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет конфликт», — отметил Дизен.

В это же время президент Франции Эммануэль Макрон высказал противоположное мнение. Он заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Макрон считает, что такой шаг отвечает интересам как европейцев, так и украинцев. Он призвал найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии.

Со своей стороны, Россия заявляет о готовности к экономическому сотрудничеству. Президент Владимир Путин отметил, что Москва открыта для работы со всеми, если Европа решит вернуться к взаимодействию.

