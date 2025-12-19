Популярная модель японского автомобиля может исчезнуть с российского рынка

В Китае через несколько дней стартуют продажи обновленной Toyota Corolla. Седан стал заметно больше, получил расширенный набор электронных ассистентов и обновленную линейку силовых агрегатов. Однако именно эти изменения делают его менее выгодным для ввоза в Россию, особенно в бензиновой версии с новым базовым мотором. «По факту в Россию физлицам для личного пользования целесообразно поставлять лишь гибрид, если против такой силовой установки нет предубеждений», — пишет «Российская газета».