Популярная модель японского автомобиля может исчезнуть с российского рынка

Одно из ключевых изменений — рост габаритов.
Toyota Corolla новой сборки, одна из самых востребованных иномарок на российском рынке параллельного импорта, рискует стать дефицитной для россиян. Причина — в обновлении седана и налоговой нагрузке при ввозе в Россию.
В Китае через несколько дней стартуют продажи обновленной Toyota Corolla. Седан стал заметно больше, получил расширенный набор электронных ассистентов и обновленную линейку силовых агрегатов. Однако именно эти изменения делают его менее выгодным для ввоза в Россию, особенно в бензиновой версии с новым базовым мотором. «По факту в Россию физлицам для личного пользования целесообразно поставлять лишь гибрид, если против такой силовой установки нет предубеждений», — пишет «Российская газета».
Одно из ключевых изменений — рост габаритов. Обновленная Corolla стала длиннее на 75 мм, а ее колесная база увеличилась на 50 мм и теперь составляет 2750 мм. Фактически седан приблизился по размерам к модели Toyota Allion, ориентированной на тех, кому нужен более просторный семейный автомобиль.
Обновленная Toyota Corolla сохраняет два ключевых направления — классический бензиновый вариант и гибридную версию. Но структура гаммы изменилась. Из моторной линейки исчезают турбированный двигатель 1.2 (116 л.с.) и атмосферный мотор 1.5 (121 л.с.). Именно эти двигатели раньше делали модель максимально удобной для ввоза в Россию по льготным ставкам утилизационного сбора благодаря мощности менее 160 л.с. Теперь в качестве базового силового агрегата предусмотрен атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 171 л.с. Кроме того, в линейке появится гибридная установка, в состав которой входит 1,8-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощностью 137 л.с.; заявленный средний расход топлива начинается от 4,13 л на 100 км.
По части технологий и комфорта Corolla адаптируется к новым требованиям рынка без радикальной смены концепции. Все версии получают: стандартный пакет ассистентов автономного вождения уровня 2; цифровую приборную панель; крупный центральный мультимедийный экран.