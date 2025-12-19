Студенческие отряды Приангарья вошли в топ-10 лучших по стране в 2025 году

«Впервые за многие годы наши студенческие отряды вошли в число лучших по стране. Студотряды в нашем регионе — это не только самое масштабное молодежное движение, но и сообщество, дающее огромные возможности для самореализации, получения первого опыта и участия в общественной жизни. Поздравляю бойцов Приангарья с таким ярким завершением года», — сказала минмолодежи области Маргарита Цыганова.