Студенческие отряды Приангарья вошли в топ-10 лучших по стране в 2025 году

IrkutskMedia, 19 декабря. Иркутское региональное отделение Российских студенческих отрядов вошло в топ-10 лучших в России по итогам 2025 года. В 2025 году в летнем трудовом семестре приняли участие 2 тысячи студентов. Всего в Прианграрье насчитывается более 5,5 тысячи студотрядовцев из более чем 100 отрядов по 8 направлениям деятельности.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в начале года бойцы содействовали лицвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. В рамках патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» (18+) 250 участников помогали пенсионерам, ветеранам и семьям участников СВО. Также регион успешно принял Всероссийский медицинский карьерный форум (18+) «Труд крут», собравший 200 участников.
«Впервые за многие годы наши студенческие отряды вошли в число лучших по стране. Студотряды в нашем регионе — это не только самое масштабное молодежное движение, но и сообщество, дающее огромные возможности для самореализации, получения первого опыта и участия в общественной жизни. Поздравляю бойцов Приангарья с таким ярким завершением года», — сказала минмолодежи области Маргарита Цыганова.
Педотряды работали вожатыми в детских лагерях, строительные — на объектах инфраструктуры ПАО «Газпром», АО «РЖД» и «КАМАЗ». Сервисные отряды трудились на проектах «Взлетная полоса» и «Белокуриха», медицинские, включая всероссийский отряд «Ангария», — в ведущих больницах Иркутска. Сельскохозяйственные отряды работали на путине на Сахалине и Камчатке.
Движение Приангарья заняло первое место в общекомандном зачете на спартакиаде (18+) студенческих отрядов СФО, а также первое место в футболе и второе в волейболе на Всероссийской спартакиаде (18+). Пресс-служба отделения заняла призовые места во всероссийском конкурсе «Медиа РСО».
«Достижение такого результата — это итог слаженной работы всей команды, наших трудолюбивых бойцов, ветеранов, а также поддержки правительства Иркутской области, работодателей и партнеров. Движение в регионе продолжает активно развиваться и укреплять свои позиции на всероссийской арене», — поделилась председатель правления студотрядов области Ольга Баранова.
Напомним, полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев в преддверии Дня студенческих отрядов встретился с представителями штаба студенческих отрядов Сибири. Приангарье представили руководитель студенческих отрядов Иркутской области Ольга Баранова, а также председатель правления Иркутского регионального отделения РСО Роман Гринюк. Мероприятие прошло на площадке Сибирского государственного университета путей сообщения.