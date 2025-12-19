Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

«МедтехМосква» специализируется на биомедицинских технологиях и инновациях в здравоохранении. Здесь работают около 40 компаний, включая «Майлаборатори», «Марлин Биотех» и «Генлаб». В технопарке развивают инфраструктуру для трансляции разработок в клиническую практику, включая биобанк и производство компонентов для клеточных технологий.