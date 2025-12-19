Шаляпин признался, что опасался отмены после скандала с мальчиком в шоу «Дети против»

Шоумен и певец Прохор Шаляпин рассказал, какой случай в его работе в 2025 году поразил его больше всего. По его словам, ситуация произошла на шоу «Дети против», после которой исполнитель начал опасаться, что его «отменят».
Шаляпин напомнил, что один из участников спросил, работал ли шоумен когда-то грузчиком, а исполнитель ответил, что оставит такую возможность автору вопроса.
— Тогда мою шутливую реакцию восприняли за оскорбление этого мальчика, меня уже начали якобы отменять. Согласен, где-то, может, мой ответ был слишком резким, но ничего негативного в отношении мальчишки я не вкладывал. Но я побоялся, что меня могут отменить в этом году, такой страх все же был после этой истории, — поделился Шаляпин.
Он также рассказал, что в юности трудился на разных позициях до этого, чем стать звездой. Однако, уточнил, певец, быть знаменитостью — одна из самых сложных работ, передает его слова Общественная Служба Новостей.
После инцидента Шаляпин заявил о том, что не собирается приносить извинения за шутку над ребенком в шоу «Дети против».
Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался на певца после инцидента. Артист в ответ на это на своей странице в социальной сети обвинил общественника в травле и призвал «отменить» его самого.